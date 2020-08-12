Руководителя Гостаможслужбы сменил Кабмин

Кабинет министров освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)", - сообщил Мокан.