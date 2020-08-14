Программу помощи безработным на период других карантинов расширит Кабмин

Кабинет министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице.

Помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тысячам украинца сохранить свои рабочие места, а работодателям - свой бизнес.

"Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений через другие заболевания", - написал Шмыгаль.