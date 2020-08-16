Демократической легитимности лишен Лукашенко - заявил Боррель

В Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности.

Такая позиция связана с тем, что в Евросоюзе не признали результаты президентских выборов в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз планирует выразить "осуждение и неприятие" режиму Лукашенко.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишен демократической легитимности после непризнанной победы на выборах", - заявил Боррель.