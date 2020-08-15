Политические аутсайдеры в Ужгороде устроили интернет-травлю активистам «Оппозиционной платформы - За Жизнь».

В августе в ужгородском сегменте социальной сети фейсбук стала особенно распространенным явлением интернет-травля. Особенно она набирает обороты среди политического меньшинства, поддерживающего партии «Свобода», Национальный корпус» и «Европейская солидарность». За последнее время такие пользователи соцсетей оскорбляют и угрожают расправой активистам лидера избирательной гонки в Ужгороде - политической партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь».

Политически мотивированный кибербуллинг пришлось терпеть всем заявившим о своём выборе - ОПЗЖ. Унизительные и гнусные комментарии, целый шквал обвинений сыпались без разбора на мужчин и женщин, медиков и юристов, предпринимателей и политиков. Особенно досталось начинающим политикам. Например, против известного в Ужгороде врача - декана стоматологического факультета Павла Брехличука инициировалась целая дискуссия в тематической городской группе.

А против популярной ужгородской блогерши - юриста Надежды Приходько вовсе готовят провокацию, использовав ранние откровенные снимки в бикини. О чём она заявила на своей странице фейсбук.

Писали пасквили и знаменитому церемониймейстеру Орисе Ковальчук.

«Весьма печально, что политические убеждения и позиция и по сей день примитивно используется агрессивно настроенными людьми как разделитель, а ведь должно быть совсем наоборот. Мы, ужгородцы, должны объединятся вокруг идей развития города. И все дискуссии могут быть направлены только на это.» - заявил председатель ужгородской ячейки партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Андрей Погорелов.

Напомним, что ранее рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Погорелова появились надписи красной краской.

Это уже не первое нападение на политическую силу – недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской организации.

