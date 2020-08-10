Правительство Беларуси назначил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства.

Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.

Об этом сообщает БелТА.

Так, премьер-министром был назначен Роман Головченко, который и занимал эту должность ранее. Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.

Отметим, назначение нового состава правительства после выборов определено конституцией Беларуси.

Напомним, правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.