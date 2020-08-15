Экстрадицию в Беларусь может приостановить Украина

Источник в дипломатических кругах считает, что есть несколько возможных вариантов реагирования Украины.

Среди них - приостановка сотрудничества по вопросам экстрадиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

Также есть вариант отмены запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, заморозки работы различных двусторонних групп.

По данным источника, приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев", при том что белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот.

А вот идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему, скорее всего, лучше оставаться в Минске и собирать информацию, считает источник.