Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Максим Грищук.
Сегодня уволился Назар Холодницкий.
Об этом сообщили источники РБК-Украина в САП.
Отметим, сегодня предыдущий глава ведомства написал заявление об увольнении. Прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Холодницкого.
Максим Грищук в октябре 2015 подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора, 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.
В декабре 2015 года Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.