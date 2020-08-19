 

О готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта заявили у Путина

Политика Сегодня, 17:1540
О готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта заявили у Путина

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси.

Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о том, готова ли Россия предоставить услуги посредника между властью Беларуси и оппозицией.

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия не будет давать оценку открытию уголовного дела властями Беларуси против Координационного совета оппозиции.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - добавил Песков.

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Теги: news, новости, Украина, Песков, Путин, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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