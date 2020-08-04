Еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма назвали в МИД

Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе, в который входят тюркоязычные страны.

Киев стремится использовать его как площадку для обсуждения деоккупации Крыма.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода".

Джапарова считает, что Тюркский союз может стать площадкой, на которой будут поднимать тему оккупированного Крыма.

"Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - пояснила она.

Дипломатка добавила, что Украина также планирует провести конференцию по вопросам безопасности Крыма, а также крымский саммит в Киеве.

"Эти наработки уже были официально переданы президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и мероприятия для того, чтобы оформить эту платформу в определенные инициативы", - рассказала Джапарова.