Виктор Медведчук: Три главных врага Украины, или Итоги 29 лет независимости

Украина отмечает 29-ю годовщину своей независимости.

Украина отмечает 29-ю годовщину своей независимости. Ее провозглашение – это историческое по своей значимости событие, которое на всеукраинском референдуме поддержали более 90% граждан страны. В далеком 1991 году оно воспринималось как жизненно важная веха на пути к суверенитету, экономической самостоятельности и процветанию Украины, к благополучию наших граждан.

Однако спустя почти три десятилетия, согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года, только 47,1% украинцев считают День Независимости праздником.

Такое отношение украинцев к государственному празднику объясняется объективными причинами. Во-первых, Украина в последние годы стала терять свою независимость и суверенитет. По данным опроса Центра «Социальный мониторинг», проведенного с 8 по 15 августа 2020 года, 48,6% граждан страны не считают Украину независимой. Во-вторых, совершенно очевидно, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались. Так, согласно социологическому опросу Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенному с 14 по 19 августа 2020 года, 26,1% респондентов считают, что плохого было больше, чем хорошего. В том, что хорошего было больше, уверены только 24,9%украинцев. 41,6% думают, что негативного было столько же, сколько и позитивного.

Такое разочарование объясняется в первую очередь экономическими провалами власти, происходившими в последнее время и очевидными даже для нее самой.

Парламентарии из правящей партии «Слуга народа» позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: «Имею право на ошибку». Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией.

ДЕГРАДАЦИЯ. Приведу несколько вопиющих фактов. В 1991 году площадь страны составляла 603 тыс. квадратных километров. Сегодня под контролем украинской власти – только 550 тыс. В 1991 году Украина, находившаяся в составе СССР, была «пятой экономикой Европы». Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990-го. Наша страна – единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года.

Из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики украинцы стали самыми бедными в Европе: $3659 – объем валового продукта в расчете на душу населения (122-е место в мировом рейтинге Всемирного банка). У нас самые низкие зарплаты, пенсии и уровень благосостояния граждан среди всех европейских стран.

Экономические проблемы сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения: за 29 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35–32 млн человек. Официальные данные отсутствуют, потому что общенациональная перепись населения не проводилась с 2001 года, что является позором для власти.

В реальности, с учетом многомиллионной трудовой миграции и граждан, живущих на неконтролируемых территориях, население Украины, по оценкам экспертов, составляет уже 28‒35 млн. А если учитывать тот факт, что на 100 умерших (в январе ‒ июне 2020 года) в Украине приходится только 48 новорожденных, становится понятно: эта тенденция, к сожалению, будет только усиливаться.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. Когда-то наша страна строила авианосцы, ракеты и самые большие самолеты в мире, производила широчайший ассортимент высокотехнологичной продукции. В последние годы украинская промышленность переживает даже не кризис – катастрофу, являющуюся результатом осознанной деятельности власти. Стоит ли удивляться, что по итогам 2019 года в товарной структуре экспорта Украины доля сельского хозяйства, минеральных продуктов и недрагоценных металлов составила немыслимые 74,5%?

Украину, строившую космические ракеты, создавшую самолет «Мрия» и авианесущий крейсер «Варяг», превратили даже не в «аграрную державу», что является уделом экономически неразвитых стран, а в сырьевой придаток Европы и мира.

Курс на деиндустриализацию, заложенный еще в 2014 году евроинтеграторами, продолжают их идейные последователи. В первом полугодии 2020 года:

промышленное производство упало на 8,3%;

добыча угля снизилась на 24%;

производство в легкой промышленности сократилось на 16,9%;

металлургическое производство снизилось на 14,2%;

машиностроение упало на 22,2%.

Сокращение производства в сфере машиностроения и металлургии означает для отечественной экономики полную деиндустриализацию страны и утрату возможности производить технологически сложную промышленную продукцию.

Все эти процессы повлекли за собой закрытие десятков тысяч предприятий, прекращение существования целых отраслей, миллионы наших граждан оказались выброшенными на улицу без средств к существованию или уехали из страны в поисках работы.

ДЕИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ. Совершенно очевидно, что в современном мире успеха может достигнуть только высокотехнологичная, «интеллектуальная» экономика.

В Украине, с одной стороны, идет масштабный процесс утечки мозгов: ученых, инженерно-технического персонала из высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как оборонная, авиационная, ракетно-космическая отрасль, судостроительная, приборостроительная, и других.

С другой стороны, бестолковая и ущербная система образования, нулевая поддержка науки (вместо 1,7% ВВП, как предусмотрено действующим законодательством, на науку направляется только около 0,26%), ликвидация системы профессионально-технической подготовки кадров. Этот процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации.

Необходимо прекратить сползание страны в эту пропасть, остановить начавшийся процесс распада, восстановить территориальную целостность. Все это можно сделать, объединив людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха, формулы «сшивания» страны, когда в числитель выносятся вопросы языка, истории, веры, а в знаменателе – вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной и реализация принципов народовластия.

Если мы этого не сделаем, то может произойти то, о чем предупреждал великий князь киевский Ярослав Мудрый, который 10 веков назад сказал пророческие и такие актуальные сейчас слова: «…Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих…».

Сегодня разрушают сами основы нашего государства, подтачивают и истощают его ресурсы, закрывают существующие возможности и блокируют потенциал Украины. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине. Это вынуждает сделать вывод, что в последние годы страной руководят «команды разрушителей и ликвидаторов». И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под «чутким» руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом.

Единственным и неотложным решением, направленным на борьбу с врагами Украины, является установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, что позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов. Именно такие решения могут спасти наших граждан от нищеты, заложить фундамент восстановления экономики, построения независимой и суверенной страны.

С праздником вас, дорогие друзья! Он обязательно придет на улицы наших городов и сел, если мы сделаем нашу страну успешной.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»