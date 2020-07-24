Предложение об увеличении торговли с Украиной одобрили в ЕС

Европейская комиссия одобрила пакет предложений, которые направлены на увеличение торговли между Евросоюзом и странами Региональной конвенции пан-евро-средиземноморского (PEM) региона.

Украина является одной из 20 стран конвенции PEM.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что данные предложения модернизируют торговые соглашения ЕС с партнерами PEM, делая "правила происхождения" более гибкими и удобными для бизнеса.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции. Это также поможет странам… восстановиться и перестроиться, и в то же время поддержит европейский бизнес в выходе на новые рынки", - сообщили в Еврокомиссии.

"Правила происхождения" необходимы в рамках любого торгового соглашения, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциальным режимом. Процедуры "происхождения" гарантируют, что таможенные органы могут проверить происхождение товара, и позволяют предприятиям доказывать происхождение своих товаров. Когда все необходимые требования соблюдены, товары с преференциальным происхождением могут быть импортированы с более низкими ставками пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима льготных тарифов.