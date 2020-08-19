На внеочередное заседание собираются нардепы

Верховная рада собирается на внеочередное заседание сегодня на 11:00.

Нардепы рассмотрят в первом чтении законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного Герба Украины.

Ранее глава Рады Дмитрий Разумков заявлял, что принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной рады, которая начнется 1 сентября. По его словам, Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.