Возобновление подачи воды в Крым допустил Кравчук

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

Однако, Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова.

Об этом Леонид Кравчук заявил в эфире "Украинского радио".

"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина "никогда" не даст воду промышленным предприятиям и военным базам полуострова.