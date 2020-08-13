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Политика Сегодня, 11:4956
Возобновление подачи воды в Крым допустил Кравчук

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

Однако, Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова.

Об этом Леонид Кравчук заявил в эфире "Украинского радио".

"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина "никогда" не даст воду промышленным предприятиям и военным базам полуострова.

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Теги: news, новости, Украина, Кравчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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