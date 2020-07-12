Люди допустившие легкую сдачу Крыма, должны понести ответственность - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допустившие легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что отдавать Крым нельзя было и это большая проблема.

"Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", - заявил Зеленский.

Он сказал, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать. По словам президента, за шесть лет не создана ни одна переговорная площадка по вопросу деоккупации Крыма и это будут пытаться исправить.