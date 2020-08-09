В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проводятся обыски.
Причины пока неизвестны.
Об этом сообщает местное издание Onliner.
Сообщается, что информацию об обыске в доме Цепкало в Минске подтвердил руководитель его пресс-службы Алексей Урбан.
"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.
Он добавил, что узнать подробности и причины сложно, поскольку сам Валерий Цепкало с женой находятся за границей.