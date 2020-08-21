Политические партии в Украине не могут использовать свои имущество и средства для благотворительной деятельности.

В период избирательного процесса благотворительная помощь не может предоставляться от имени партии или быть связанной с ее деятельностью.

Такое заявление сделали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кроме того, благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса, который начинается за 50 дней до местных выборов, содержит признаки косвенного подкупа выборов.

За подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Разъяснение НАПК основывается на нормах законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовном и Избирательном кодексах, Конституции Украины и решении Конституционного суда от 12 июня 2007 года.