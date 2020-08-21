Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область.

По его мнению, против его режима идет гибридная война.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что на сегодня разворачивается определенный этап гибридной войны против Беларуси. Он подчеркнул, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела. Лукашенко добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.