Силовиков для Беларуси подготовила Россия

Подразделения будут использованы только в случае обострения в стране.

Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.

По его словам, в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности.

"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Лукашенко попросил сформировать "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".

"И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - добавил Путин.