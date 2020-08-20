Немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну.

Она также призвала его уважать суверенитет Беларуси.

Об этом она заявила на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

Сообщается, что на пресс-конференции Меркель задали вопрос о том, должен ли Берлин изменить свою политику в отношении Москвы в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Я так не думаю. Россия - геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например насчет Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России", - заявила Меркель.

Она также выразила надежду, что сформированный Путиным так называемый резерв из полицейских сил не будет размещен на территории Беларуси.