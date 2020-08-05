Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

При этом решение КСУ не влияет на законность дел НАБУ и решений Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение было принято Большой палатой КСУ 28 августа.

"Решение Конституционного cуда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом", - говорится в документе.

Ранее в комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.