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Политика Вчера, 23:1946
Решение по Сытнику разъяснили в КСУ

В Конституционном суде Украины разъяснили решение о неконституционности назначения директора НАБУ Артема Сытника.

По словам судьи Игоря Слиденко, решение КСУ не означает, что Сытник уволен.

Об этом он сказал РБК-Украина.

Слиденко отметил, что КСУ не является тем судом, который может кого-то уволить или восстановить в должности.

"Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник является уволенным. По моему мнению, необходимо осуществить определенные действия для того, чтоб он лишился своей должности", - заявил судья.

По его словам, решения Конституционного суда имеют исключительно перспективное действие, то есть работают исключительно "на будущее". Они, за очень редкими исключениями, не несут никаких последствий прошедшим событиям. Эти исключения связаны только с конституционными жалобами.

"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", - подчеркнул судья.

Слиденко также напомнил про презумпцию конституционной законности, которая значит, что если госорган принял какое-либо решение, то оно считается конституционным, пока КСУ не признает обратного.

Он подчеркнул, что юридическая общественность давно говорила о серьезной проблеме с конституционностью назначения руководителя НАБУ.

"Все в Украине прекрасно понимали, что эта история абсолютно неконституционна с самого начала", - добавил судья КСУ.

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Теги: news, новости, Украина, Сытник, 7dniv, 7dnivinfo  
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