На обвинения Лукашенко в желании отнять Гродненскую область ответили в Польше

Александр Лукашенко укрепляет свою позицию, опираясь на возможность российской интервенции.

Об этом в эфире "Польского радио" заявил глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он назвал "неприемлемыми" слова Лукашенко и его окружения о том, что в Польше звучат заявления о присоединении Гродненской области в случае распада Беларуси. Он подчеркнул, что официальная Варшава опровергла такие высказывания, называя их пропагандой и ложью, которая не должна иметь место.

Щерский подчеркнул, что именно для демонстрации протеста по этому делу в МИД Польши в четверг был вызван посол Беларуси в Польше.

Первоочередной задачей для Варшавы глава Канцелярии президента Польши сейчас назвал защиту польского национального меньшинства в Беларуси, чтобы она не стала жертвой внутриполитического конфликта в этой стране.

Он также призвал польских политиков, публицистов и экспертов, чтобы они взвешивали слова, поскольку каждая неудачно сказанная фраза может быть использована против Польши.