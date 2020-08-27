На обвинения Лукашенко в желании отнять Гродненскую область ответили в Польше

Александр Лукашенко укрепляет свою позицию, опираясь на возможность российской интервенции.
Об этом в эфире "Польского радио" заявил глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
Он назвал "неприемлемыми" слова Лукашенко и его окружения о том, что в Польше звучат заявления о присоединении Гродненской области в случае распада Беларуси. Он подчеркнул, что официальная Варшава опровергла такие высказывания, называя их пропагандой и ложью, которая не должна иметь место.
Щерский подчеркнул, что именно для демонстрации протеста по этому делу в МИД Польши в четверг был вызван посол Беларуси в Польше.
Первоочередной задачей для Варшавы глава Канцелярии президента Польши сейчас назвал защиту польского национального меньшинства в Беларуси, чтобы она не стала жертвой внутриполитического конфликта в этой стране.
Он также призвал польских политиков, публицистов и экспертов, чтобы они взвешивали слова, поскольку каждая неудачно сказанная фраза может быть использована против Польши.