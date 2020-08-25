 

Закон об увеличении минимальной зарплаты подписал Зеленский

Политика Сегодня, 21:1739
Закон об увеличении минимальной зарплаты подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размера минимальной зарплаты.

Так, с 1 сентября размер минимальной зарплаты составит 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В президентском офисе отметили, что это лишь первый этап увеличения минимальной зарплаты в Украине. Следующим шагом будет увеличение "минималки" до 6 тысяч гривен в 2021 году, а в течение года ее увеличат до 6,5 тысячи гривен.

"С повышением минимальной зарплаты вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - объяснил Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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