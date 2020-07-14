Арахамия уверяет, что власть не пойдет на полную остановку экономики при второй волне COVID-19

У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".

При этом он отметил, что решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - сказал Арахамия.

По его словам, нужно, чтобы бизнес работал в обычном режиме.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое, чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах - маски, дистанция, дезинфекторы, - но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", - сказал депутат.