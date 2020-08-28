Результаты анализов Навального хотят получить Силовики РФ от Германии

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской стороны.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Российские силовики просят от Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе Навального. Если просьба РФ будет удовлетворена, то к делу подключиться Генпрокуратура Берлина.

Информацию Россия запросила в четверг, 27 августа.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что российские власти должны приложить больше усилий, чтобы расследовать и выяснить обстоятельства возможного отравления оппозиционера Навального.

По состоянию на 28 августа Навальный продолжает находится в стабильно тяжелом состоянии в медицинской коме, однако последствия отравления пока неизвестны.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета в самолете. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили. В свою очередь немецкие врачи подтвердили факт отравления Навального.