Кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.
Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.
Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство".
"Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время едина", - сказал он и призвав украинских избирателей прийти 25 октября на участки.
В частности, были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения:
- Винница - Сергей Борзов,
- Днепр - Сергей Рыженко,
- Житомир - Виктор Евдокимов,
- Запорожье - Виталий Тышечко,
- Ивано-Франковск - Александр Богачев,
- Киев - Ирина Верещук,
- Кривой Рог - Дмитрий Шевчик,
- Кропивницкий - Ольга Ковалева,
- Львов - Тарас Кльофа,
- Николаев - Татьяна Домбровская,
- Одесса - Олег Филимонов,
- Полтава - Сергей Иващенко,
- Ровно - Виталий Коваль,
- Сумы - Татьяна Рябуха,
- Славянск - Ольга Алтунина,
- Тернополь - Виктор Гевко,
- Ужгород - Виктор Щадей,
- Харьков - Алексей Кучер,
- Херсон - Юрий Кириллов,
- Хмельницкий - Инна Ящук,
- Черкассы - Виталий Ильченко,
- Черновцы - Виталий Дугановский,
- Чернигов - Юрий Тарасовец.