Кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.

Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.

Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство".

"Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время едина", - сказал он и призвав украинских избирателей прийти 25 октября на участки.

В частности, были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения: