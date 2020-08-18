 

На переговоры ТКГ заявления Фокина не повлияют

Политика Сегодня, 18:5556
На переговоры ТКГ заявления Фокина не повлияют

Скандальные заявления первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина не повлияют на ход переговоров.

Но украинская сторона намерена отладить информационное сопровождение переговоров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу".

В частности, по мнению представителя Украины в политической подгруппе ТКГ, главы комитета Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, заявления Фокина свидетельствуют о разнообразии мнений в отношении Донбасса в украинском обществе.

В то же время он считает, что на сам ход минских переговоров противоречивые месседжи с украинской стороны не повлияют. Костин подтвердил РБК-Украина, что информационное сопровождение переговоров отладят, чтобы не было подобных конфликтных ситуаций.

"Мы стараемся быть максимально информативными для украинского общества, комментируем, что происходит, делимся нашими мыслями и впечатлениями. Наверное, в этом есть обратная сторона - бывает, что высказывания некоторых представителей делегации могут отличаться одно от другого", - подчеркнул он.

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Теги: news, новости, Украина, Донбасс, Фокин, 7dniv, 7dnivinfo  
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