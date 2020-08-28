Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября.

Однако правительство не планирует повторять локдаун страны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре - октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", - заявил он.

Также премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.