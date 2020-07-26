Из фракции "Слуга народа" исключили Гео Лероса

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Депутаты собрали большинство подписей.

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сгорел автомобиль Лероса на столичном Печерске; полиция взялась расследовать инцидент.

Сам Лерос выложил в социальные сети видео тушения автомобиля.

Напомним, ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.

Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Также дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.

Отметим, в СМИ Лероса называли другом Андрея Ваврыша, одного из киевских застройщиков, которого связывают с бывшим главой ОП Андреем Богданом. Как известно, ранее Богдан также заявил о поджоге автомобиля.