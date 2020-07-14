Причины исключения Лероса из фракции назвал Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.

Он отрицает, что президент Владимир Зеленский звонил и требовал его исключения.

Об этом он рассказал журналистам.

"Нет, это неправда (о звонке президента, - ред.)... У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - сказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция в это не вмешивалась.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - отметил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что Лерос был списочником, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% от голосований фракции", - добавил Арахамия.

Напомним, вчера Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа"; депутаты собрали большинство подписей.

Как писало РБК-Украина, накануне сгорел автомобиль Лероса на столичном Печерске; полиция взялась расследовать инцидент.

Ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака, на которых похожий на Дениса человек обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы.