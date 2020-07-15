Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил Разумков

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

Ранее партия заявила об исключении парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады Украины, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии" Слуга народа "в Верховной раде народного депутата Украины Лероса Гео Багратовича", - отметил Разумков.

Отметим, ранее Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа"; депутаты собрали большинство подписей.

Так, президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.