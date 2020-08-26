Заседания в режиме онлайн Кабмин теперь может проводить

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в регламент правительства относительно порядка проведения онлайн-заседаний.

Решение принято 2 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем Telegram-канале, что правительство уже предусмотрело возможность участвовать в заседании дистанционно.

"Теперь мы расширяем эту норму регламента, что позволит нам вообще проводить заседания в онлайне, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов нормативно-правовых документов, которые выносятся на заседание правительства", - отметил он.

По его словам, регламент дополнен нормой о возможности проведения онлайн-заседаний.

"С целью реализации указанной регламентной нормы возникла необходимость урегулировать процедурные вопросы, связанные с организацией проведения таких заседаний", - добавил он.