Еще три соглашения с СНГ денонсировала Украина

Кабинет министров принял решение о прекращении участия Украины в соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и в соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ.

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 2 сентября.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, решение принято во исполнение указа президента Украины от 19 мая 2018 года о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

"Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений. Ведь некоторые сделки дублируются с другими международными договорами, некоторые - уже устарели и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.