Безопасностная часть минских договоренностей по урегулированию на Донбассе начала действовать, но окончательно еще не выполнена.

Для ее выполнения режим прекращения огня на Донбассе должен быть постоянным.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Gazeta.ua.

Глава украинского МИД объяснил, что российско-оккупационные силы, несмотря на перемирие, продолжают рыть окопы и ведут фортификационные работы, но это надо прекратить.

"За дни перемирия нет раненых и убитых в бою, и это огромное достижение. Но мы должны убедиться, что это действительно новая реальность, а не ее имитация", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что следующим этапом переговоров в нормандском формате должно стать обсуждение политической части минских договоренностей.