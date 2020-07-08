Страховать учителей и учеников от коронавируса хотят в Минобразования

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

Они находятся в группе риска.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

“Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты”, - заявил он.