О нормализации отношений в экономике договорились Сербия и Косово

Представители Сербии и частично признанного Косово на переговорах в США договорились о нормализации отношений в экономике.

Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны достигли исторического соглашения.

Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Отметим, сегодня сербская делегация, которую возглавляет президент Александр Вучич, в США проводит переговоры с премьером Косово Авдулахом Хоти при посредничестве Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более процветающим местом", - сообщил Дир.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Косово намерен обсуждать в США только независимость, но президент Сербии был против.

В августе стало известно, что Белый дом пригласил представителей Сербии и Косово на переговоры для решения экономических вопросов. Вашингтон считает, что это первый шаг в продвижении мирного процесса.

Отметим, в последнее время диалог между Сербией и Косово становится все более активным. Республика Косово образовалась в результате одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и отделения от Сербии. Ее независимость не признает ряд стран, в том числе Украина.

До одностороннего объявления независимости в Косово был албанско-сербский конфликт 1998-1999 годов, вхождение войск стран НАТО и несколько лет жизни под контролем ООН и ЕС.