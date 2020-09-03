 

На этой неделе государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Потапа не смог попасть в Украину

Политика Вчера, 22:4357
На этой неделе государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Потапа не смог попасть в Украину

На этой неделе государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Потапа не смог попасть в Украину, чтобы принять участие в открытии школы в Закарпатской области.

Причина этому - закрытие украинской границы для иностранцев.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, недавно сайт венгерского меньшинства Karpatalja распространил заявление венгерского консула Ласло Углу о том, что Киев якобы отказался сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта и пропустить ее в Украину. В МИД назвали высказывания консула недопустимыми.

"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы", - заявили в МИДе.

Министерство решило пригласить на разговор посла Венгрии в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Венгрия, границы, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин  
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