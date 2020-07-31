Повестку дня саммита Украина-ЕС озвучил Кулеба

Киев готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года.

На повестке дня широкий круг вопросов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода".

"Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал он.

Кулеба отметил, что европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.

"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщил он.