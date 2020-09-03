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Политика Вчера, 23:4752
Срочный разговор с Лавровым из-за обострения на Донбассе инициировал Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за сегодняшнего обострения на Донбассе.

Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Сегодняшние обстрелы на Донбассе глава украинского ведомства назвал попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования.

"Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что украинская сторона уже задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo, Донбасс  
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