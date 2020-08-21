На обострение ситуации на Донбассе отреагировали у Путина

В Кремле заявили об обеспокоенности из-за обострения напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Россия настаивает на продолжении режима прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, он не ответил, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства РФ и Украины.

"Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла”, - сказал Песков.

Напомним, 6 сентября ситуация в зоне ООС обострилась. Боевики нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный. Погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области.