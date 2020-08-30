Партия «Батькивщина» продаётся по франшизе из-за того, что Тимошенко уходит из большой политики

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко собирается уходить из большой политики, о чем она собирается объявить в начале следующего года.

Эту информацию сообщили Telegram-каналу Vesti.ua сразу несколько независимых источников.

Поговаривают, что решение об уходе "леди Ю" было принято еще до скандального выдвижения Олега Ляшко на довыборах в парламент по 208 округу в Черниговской области.

Как рассказал один из наших собеседников, Тимошенко встречалась с "очень влиятельным" человеком, после чего и приняла решение уйти из политики, "как Пинчук, - с высоко поднятой головой".

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Почему Тимошенко уходит?

Другой источник Vesti.ua рассказал о мотивах Юлии Владимировны: "секс-символом украинской политики она уже вряд ли когда-либо станет. А другие роли ей не нужны - изображений себя в виде "берегини" она не хочет".

Борьба за власть

Известно, что внутри "Батькивщины" уже началась жестокая борьба за контроль над партией, в которой образовались две полярности:

с одной стороны, руководить партией хочет Олег Ляшко . Но чтобы возглавить "Батькивщину", ему для начала нужно избраться по 208 округу, а после - войти во фракцию "Батькивщины" и входить в руководство. А тут, по словам нашего собеседника, есть вопрос: внутренняя социология дает Олегу Ляшко лишь третье место по округу;

. Но чтобы возглавить "Батькивщину", ему для начала нужно избраться по 208 округу, а после - войти во фракцию "Батькивщины" и входить в руководство. А тут, по словам нашего собеседника, есть вопрос: внутренняя социология дает Олегу Ляшко лишь третье место по округу; с другой - партию не хочет отдавать "внутренняя фронда", старые партийцы, которые будут ориентироваться на Владу Молчанову - это руководитель Киевской городской организации.

В случае победы первых - партию будет контролировать Ринат Ахметов. Во втором случае - спонсоры останутся "старыми", среди которых большинство экс-депутатов этой политсилы.

В любом случае наши собеседники уже усматривают признаки "предпродажной подготовки" партии, которую, безусловно, можно назвать одной из наиболее мощных - и чуть ли не единственной, у которой есть работающие ячейки во всех без исключения регионах страны.

Официально в БЮТ отрицают данную информацию. На сайте партии в понедельник, 7 сентября, появился пресс-релиз, согласно которому, политическая сила Юлии Владимировны - "фаворит избирательной гонки и именно поэтому стала объектом дискредитирующих атак".

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