 

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту

Политика Сегодня, 16:1963
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту.

В то же время, по его мнению, только он сейчас может "защитить белорусов".

Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Отметим, большое интвервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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