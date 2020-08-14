Зоя Темнохудова: «Сохранение леса требует взвешенной государственной политики»

Закарпатский лес - ценная казна Украины. Леса занимают 51,2 процента территории области. Это самый высокий показатель в Украине. Но это и наибольшая ответственность за сохранение этого народного сокровища.

Обидно, но до сих пор самая общая проблема по Закарпатского леса - это отсутствие четкой, последовательной и стратегической государственной лесной политики. Беспокоят проблемы приватизации или неприватизации области, бюджетного финансирования или нефинансирование, вопросы функционирования отраслевой системы - или это должно быть единственное предприятие или сеть лесохозяйственных предприятий. Поэтому и неизвестно, как эффективно строить лесхозам внутреннюю и внешнюю экономическую политику. Например, цена переработчиков низкая, однако лесоводы вынуждены соглашаться на такие условия, иначе продукция пропадет в лесу. Еще большая проблема - это незаконные вырубки леса, фактически приводит к потере Украиной своего биосферного потенциала. О чрезмерной вырубки лесов побуждают думать и катастрофические паводки, которые время от времени происходят в области.

Конечно, незаконная рубка лесов и сбыт древесины, хищения и контрабанда лесоматериалов стали для Украины серьезной проблемой не сегодня и не вчера, но тем больше пришло время эти проблемы наконец решить. Нечетко прописаны законы и масштабная коррупция еще больше подливают масла в огонь. Сегодня реальный объем незаконных рубок в сотни раз превышает официально зафиксирован, который, по оценке Гослесагентства, составляет 24,1 тыс. Куб. м. Это еще одно свидетельство неэффективного регулирования отрасли приводит к преступно нерационального использования этого природного ресурса.

Нельзя не остановиться и на том, что лес уже давно стал «политической» разменной монетой. Многие политики постят в Фейсбуке фото с «голыми» Карпатами и жалуются о тотальной «вырубку» лесов, но не то, что не знает проблемы, но и сознательно манипулирует информацией. Только ленивый не распространял апокалиптических ярких картинок с вырубок тропических лесов Суматры, буреломов Ясной в Словакии, селевых потоков где-то в Кабардино-Балкарии. Все это шло под лозунгом - «государство барыг уничтожает народное богатство». Это дополнялось различными лозунгами: «Лес едет в Европу, а ты?», «Норвегия отказалась от переработки леса». И уже никто не разбирался, откуда были фото вагонов с лесом, и Норвегия отказалась от импорта и переработки тропических пород древесины, а на самом деле, является одним из лидеров лесозаготовки и переработки в Европе.

По поводу «апокалиптических» картинок с «голыми Карпатами», хочу напомнить, что по этому поводу говорят эксперты. Во времена между мировыми войнами, когда Закарпатье было в составе Чехословакии, лесное хозяйство велось в соответствии с научными подходами, нормативно было установлено, что годовые объемы заготовки не имели превышать 1,2-1,3 млн куб. м. Собственно, эти нормы соблюдаются и сегодня. Однако, первые годы советской власти в Закарпатье привели к тому, что в научной литературе называется перерубами. В 1948-1956 годах рубили не установленые нормы, а в разы больше - 7-8 млн куб. м, ни о каких хозяйственных и экономических подходах речи просто не было. Лишь в 1964 году под давлением правительств Венгрии и Чехословакии планы по вырубке лесов значительно уменьшили. Лишь примерно с 1995 года, и то, из-за экономического кризиса, когда спрос на древесину уменьшился, рубки снова вошли в норму 1,2-1,3 млн куб. м. Сейчас, из-за более частых ветровалов, могут достичь 1500000 куб. м, но, в общем, остаются в пределах прироста древесины. Также надо отметить, что в связи с такой предварительной эксплуатацией лесов много лесхозов имеют одновозрастную структуру лесов и могут назначать в рубку участки, недалеко стоят друг от друга, что и создает видимость тотальных рубок. Например, в Раховском районе ежегодно рубится тысяча гектаров из ста тысяч лесов. С одной стороны, как бы немного - 1%, а с другой тысяча лесосек по 1 га - это уже тысяча пробелов в лесах. Затем ее снова посадили, прирост был уже меньше. А сейчас в горах растет деградировавшее, больное третье-четвертое поколение этих деревьев, не выдерживает ни буреломов, ни болезней, ни потепления климата. И это тоже является огромной проблемой. Эти леса засыхают, теряют свою ценность, рубить их никто не хочет, потому что нужно строить дорогу к лесосеку, а это уже больной, дешевый лес, это экономически себя не оправдывает.

Сейчас во всей Европе эпидемия короеда. Все дружно перестали вспоминать о озабоченной общественности и просто рубят леса, чтобы не допустить большого распространения болезней. Например, немцы только в этом году сплошными рубками вырезали 170000 га лесов и еще задекларировали 76000000 куб. м поврежденной древесины (примерно в год Германия заготавливает 40 млн куб. м леса, Украина - 16 млн куб. м). При этом они позиционируют этот лес как здоровый (так своевременно заготовленный), промышленность получила большой дополнительный ресурс, и они получают доходы от переработки. Мы традиционно спрятали голову в песок, потому что общественность взывает о вырубки, имеем 400000 га больных лесов и не собираемся их рубить, потому что никто не хочет ярлыка «варвар». Это очень сложная тема. Но я не лесовод, чтобы профессионально это описать, это публицистическое изложение. Так что тотальная вырубка леса - это образное высказывание, в которое каждый вкладывает то, что захочет.

То есть когда говорят о катастрофическом уничтожения лесов на Закарпатье, то это - клише, которое довольно часто используют. Надо понимать, что рубки проводятся в лесах промышленного назначения или в эксплуатационных лесах. Это их специальное назначение. Для них определяется расчетная лесосека, которая утверждается Министерством экологии. Этот утвержденый объем должен вырубить каждый лесхоз.

В то же время существуют и другие виды рубки. В частности, санитарная. Ее проводят с целью оздоровления деревьев. Здесь уже мы можем видеть другую картину. Дело в том, что такие вырубки не лимитируются законодательством. Говорить о том, происходит рубка правомерно или нет, вряд ли можно. Это надо проверять и предоставлять реальные доказательства. Однако здесь возможны различные злоупотребления. К примеру, назначение санитарной рубки в абсолютно здоровом лесу. Но проконтролировать это практически невозможно! Потому что когда лес уже вырублен, его вывезли, то очень трудно определить правомерность или неправомерность этого факта.

Нужны глубинные исследования, чтобы раскрыть те схемы, которые на самом деле существуют. Например, есть схемы и манипуляции в назначении санитарных рубок. Это схемы занижения сортности древесины. Манипуляции с аукционами. Например, с нашей стороны продаются дрова, а оказывается, что с другой стороны границы купили круглый лес или другую древесину. Существующие схемы самом деле не так просты, как видно из Фейсбука.

Важно и то, что в Украине размер санкций за "лесные" преступления не является адекватным и не менялся с момента вступления в силу Уголовного кодекса, несмотря на увеличение объемов незаконно добытой древесины в последние годы. Особенно это касается размеров штрафов за незаконную рубку леса, которые на сегодня составляют от 850 до 1700 грн. Кроме того, нет механизмы привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к незаконной лесохозяйственной деятельности, хотя и существуют, но используются крайне редко. Так, за весь 2019 по всей Украине работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суда 616 дел, обычно это не отражает полностью картину катастрофы.

Однако усовершенствования ответственности - лишь один из аспектов проблемы. Важным законодательным инструментом для борьбы с браконьерским рубками является усиление контроля за оборотом древесины и внедрение системы электронного учета леса. Фиксировать все рубки, в том числе незаконные, в Украине собираются не один год, однако необходима система, внедрение которой началось в 2013 году, но до сих пор должным образом так и не функционирует. Это при том, что электронный учет древесины остается едва ли не единственным возможным способом эффективно отслеживать рубки деревьев в лесхозах и их дальнейшую перевозку - как по стране, так и за границу. Основной проблемой внедрения системы является то, что в нее включена лишь часть лесопользователей.

Преодоление этой проблемы сделает невозможным продажу нелегальной древесины, ведь в специальных чипах будут заложены всю необходимую информацию о древесине: породу, название сортимента, сорт, а также данные о том, когда и кто ее срубил. В результате любая колода без чипа автоматически восприниматься как следствие нелегальной рубки.

Таким образом, маркировка древесины облегчит работу лесной охране и сотрудникам правоохранительных органов по выявлению незаконно добытого сырья. В идеале после полного внедрения системы продать дерево без чипа и соответствующих документов будет невозможно.

Усложнит продажу краденого леса и система сертификации сырья. Сертификат будет гарантией не только экологичности древесины, но и подтверждать, что вырубка леса не была самовольной. Также сертификация позволит покупателю и фискальным органам понять, откуда пришел товар и кто его реализует. Стоит отметить, что существующая уже более 10 лет в Украине система сертификации пока не может решить проблему махинаций во время вырубки леса - опять же, из-за ее фрагментарность.

Камнем преткновения на пути к детенизации отрасли является также система купли-продажи леса. Сегодня значительная часть последнего продается по прямым договорам, без признаков конкуренции препятствует установлению справедливой цены на древесину, открывает возможности для манипулирования объемами древесины и стимулирует ее нелегальную продажу. В итоге мы получаем не только коррупционную ренту и нечестную конкуренцию на рынке, но и искаженное представление об отечественном рынке лесоматериалов.

Как видим, практика реализации древесины, которая существует в Украине, мешает не просто развития отрасли, но и формированию политики сохранения леса как экологического актива. Ситуацию можно и нужно менять путем введения конкурентных инструментов реализации древесины - аукционов. В Европе опыт, практика проведения аукционов для реализации природных ресурсов является распространенной. Например, основным методом торговли древесиной в Великобритании являются электронные аукционы, доступ на которые могут получить все желающие. В Литве оптовая продажа древесины - а это 90% от общих объемов - также реализуется на аукционах, проводимых на электронной площадке Генеральной дирекции государственных лесов Литвы. Положительным моментом такого механизма является то, что продажа древесины осуществляется вполне прозрачно, по рыночной цене, от чего государство только выигрывает.

Последние же изменения в профильное законодательство наоборот не улучшают, а только ухудшают ситуацию в отрасли. Например, скандально известный Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)». Этот закон был внесен в Верховную Раду еще в 2017 году. Суть в том, что этот закон должен защищать Карпаты от экологических бед, связанных с лесом. Он запрещал определенные виды и способ рубок. Его приняли, чтобы прекратить катастрофические паводки, которые были еще в 1998 году. Но потом депутаты внесли поправки, которые полностью его нивелировали. Во-первых, в законе сказано, что якобы запрещаются сплошные санитарные рубки во всех лесах. Мы четыре категории лесов: высокогорные, лавиноопасны, противоэрозионные и на берегозащитных участках. Это наиболее чувствительные экологические части леса, которые надо очень осторожно рубить. Закон говорит, что сплошные рубки запрещены. Но указывают исключения: кроме бурелома, бурелома, а также сплошного впечатление вредителями. Но в противном случае санитарные рубки и не назначаются. Это говорит о плохой специальность тех, кто готовил эти правки, или их злой умысел. Санитарные рубки нам действительно нужны. Бывает, что деревья поражают вредители или они болеют и тогда их надо забирать. Но тогда, когда они являются источником распространения, а не тогда, когда насекомые или вредители их покинули и перешли на другие деревья. Было и такое, что, когда плановые рубки были запрещены на определенных участках леса, многие руководители лесхозов прибегали бы к «санитарной рубке». Сплошная рубка приводило к тому, что некоторые руководители обнажали все склоны. В СМИ писали об одной из таких лесосек на Закарпатье, там более 50 га сплошь было срублено на одном склоне. Это приводит к заиления ручьев и рек. И когда несколько дней идут проливные дожди, это все стекает в реки. Тогда мы имеем паводки и разлитые реки, которые разрушают дома, дороги и мосты.

Вторая большая проблема этого закона - он открывает доступ к рубок главного пользования во всех экологических чувствительных районах Карпат. То есть вырубать теперь будут законно высокогорные леса.

Все это говорит о том, что развитие лесного хозяйства и сохранения Карпат - это стратегическое направление деятельности государства, но которому до сих пор не уделено достаточно внимания.

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