Во время внеочередного заседания ТКГ согласовали что будут инспектировать позиции ВСУ под Горловкой совместно с "ДНР"

Во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 9 сентября.

Как отмечается, инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.

"ОБСЕ в очередной раз подтвердила безосновательность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта шумы в период с 5 июля по 2 сентября", - говорится в сообщении.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", – подчеркнул председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Также отмечается, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью привержены мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отметим, что ранее о проведении совместно инспекции под Горловкой сообщили и в "МИД ДНР".