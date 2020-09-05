Штрафовать на 34 тысячи за "скручивание" пробега автомобилей предложили в Раде

Депутаты Верховной Рады предложили штрафовать за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

Об этом говорится в законопроекте №4039, зарегистрированном в парламенте 2 сентября.

"Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает указывать пробег в различных документах таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за "скручивание":