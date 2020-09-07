Чтобы расследовать отравление Навального Путин готов сотрудничать с немецкими властями

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин сообщил ему о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который недавно вышел из комы после отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Конте, Путин готов сотрудничать с немецкими властями. "Путин заявил мне, что создаст комиссию по расследованию и что готов сотрудничать с немецкими властями", - сказал Конте.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 7 сентября, стало известно, что Алексей Навальный очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик уже может самостоятельно дышать и реагировать на голоса. Впрочем, его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Der Spiegel, в которой указано о значительном улучшении состоянии политика, сильно преувеличена.