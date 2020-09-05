Дело по иску об отмене местных выборов открыл ОАСК

Как построить дом быстро и без больших финансовых потерь? Как совместить простоту возведения каркасного и энергоэффективность кирпичного строения? Ответом на эти вопросы может стать сэндвич-панель с сердечником из теплоизоляции PIR. Готовый материал с готовым каркасом отличается быстротой сборки, а

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