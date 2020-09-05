Дело по иску об отмене местных выборов открыл ОАСК

Окружной административный суд Киева открыл дело относительно обжалования постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах.
Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Подготовительное судебное заседание назначили на 2 октября. Отметим, что выборы планируют провести 25 октября.