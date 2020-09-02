Срочную встречу ТКГ после отмены инспекции в Шумах инициировала Украина

После отмены инспекции в Шумах (Донецкая область) украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности.
Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.
Соответствующее письмо представителям ОБСЕ направил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, копия есть в распоряжении РБК-Украина.
В письме Кравчук объяснил, что совместная поездка в Шумы отменена после того, как российская сторона выдвинула требования:
- посещение новых точек;
- осуществление фото- и видеофиксации;
- подписание совместного протокола.
"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - отметил Кравчук.
Он также добавил, что с учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.