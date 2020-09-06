Кравчук заявил что срыв инспекции возле Шумов не является срывом минских соглашений

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не считает перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов срывом минских договоренностей.

Также он объяснил причины срыва совместной инспекции на Донбассе.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук отослал координатору ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, инспектирование позиций возле Шумов перенесли из-за поведение пророссийских боевиков. Боевики сегодня начали требовать проведения инспекций возле других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Напомним, вчера на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.