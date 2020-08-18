Богдан назвал Азарова лучшим премьером

Андрей Богдан назвал Николая Азарова одним из лучших премьер-министров Украины и высказал мнение, что бывший глава Кабмина времен Виктора Януковича "сдерживал" начало Майдана.

Об этом экс-глава Офиса президента Украины заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан считает сбежавшего в РФ чиновника "честным человеком", который "не давал воровать", а также "останавливал много глупостей".

Рассказывая об отношении к Азарову Богдан, который сотрудничал с экс-премьером в 2010-2014 годах - был заместителем министра Кабмина, правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики - назвал бывшего шефа "опытным бюрократом, который умел сказать "нет" правильно".

"Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", - заявил Богдан.

Также бывший руководитель ОПУ озвучил мнение, что Азаров не давал протестам на Майдане в Киеве начаться раньше.

"Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Николай Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Николай Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", - отметил Богдан.

Он добавил, что не встречал Азарова после его бегства из Украины в РФ.

Оценивая правительства Украины, Богдан также назвал Кабмин Владимира Гройсмана (при президентстве Петра Порошенко) самым профессиональным.